Gabriele Casalini (Cadeo Carpaneto) si impone a Volta Mantovana

Prima vittoria stagionale per Gabriele Casalini, Allievo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem che ha festeggiato il successo su strada a Volta Mantovana.

Il corridore bergamasco di Azzano San Paolo l’ha spuntata nell’arrivo a due con Stefano Leali (Mincio Chiese), mentre Andrea Cocca ha regolato il gruppo giunto a 18 secondi. Al bottino domenicale del sodalizio piacentino-bresciano targato Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto hanno contribuito anche le ragazze del Cadeo Carpaneto, protagoniste a Sarcedo (Vicenza). In particolare, nelle Esordienti ottavo posto per la mantovana Camilla Tenca, risultata anche terza nella graduatoria delle atlete del secondo anno in categoria che ha visto anche la compagna di squadra ligure Irma Siri giungere ottava.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Sarcedo: 1° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’) 31 chilometri 200 metri in 54 minuti 35 secondi, media 34,296 chilometri orari, 2° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 3° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli), 4° Susan Paset (Young Team Arcade), 5° Anastasia Durigon (Young Team Arcade), 6° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 7° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 8° Camilla Tenca (Cadeo Carpaneto), 9° Carlotta Colombo (Cesano Maderno), 10° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi).

Classifica Donne Esordienti secondo anno Sarcedo: 1° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 2° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 3° Camilla Tenca (Cadeo Carpaneto), 4° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi), 5° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighero), 6° Martina Frassoni (Ciclismo Insieme), 7° Emma Del Bono (VO2 Team Pink), 8° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 9° Virginia Iaccarino (Team 1971), 10° Vittoria Pirro (Ossanesga).

Allievi Volta Mantovana: 1° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtf Carin Loxam Baiocchi Alchem) 69 chilometri in 1 ora 45 minuti, media 39,211 chilometri orari, 2° Stefano Leali (Scuola Ciclismo Mincio Chiese), 3° Andrea Cocca (Feralpi Group) a 18 secondi, 4° Angelo Monister (Scuola Ciclismo Mincio Chiese), 5° Valentino Kamberaj (Gardolo), 6° Nicola Cocca (Feralpi Group), 7° Lorenzo Gazzaniga (Forti e Veloci), 8° Raffaele Giovinazzo (Ciclistica Bordighera), 9° Mattia Marcon (Sacilese Euro 90 P3), 10° Michael Moser (Ciclistica Dro).

Nella foto Rodella, la vittoria di Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem) a Volta Mantovana