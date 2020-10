Gas Sales Bluenergy, ricoverato per un malore Hierrezuelo “Sta bene, non ha il covid”

Gas Sales Bluenergy Volley, ricoverato per un malore Raydel Hierrezuelo.

A renderlo noto la società pallavolistica piacentina in una nota. “A seguito di un lieve malore – si legge nel comunicato -, il medico sociale dr. Umberto De Joannon ha ritenuto opportuno consigliare il ricovero ospedaliero per ulteriori accertamenti. Attualmente l’atleta sta bene ed è ricoverato presso l’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza in attesa dei suddetti accertamenti. Si precisa che il giocatore è negativo al test per Covid-19”.