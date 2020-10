Gino Strada ospite in Cattolica per la Giornata del dono

Gino Strada, fondatore di Emergency, e Suor Antonella Teresa Sincletica del Monastero Carmelitane Scalze di Piacenza saranno fra gli ospiti all’Università Cattolica di Piacenza della Giornata del dono, dedicata all’economia solidale, alla cooperazione e alla cittadinanza attiva, con la partecipazione di associazioni e testimonianze di buone pratiche.

L’evento, in programma nella mattinata del 5 ottobre, verrà trasmesso in diretta sui canali social dell’ateneo e si concluderà con l’inaugurazione del quarto filare del frutteto della sede. Gino Strada in particolare interverrà sul tema “Il dono non può essere un’emergenza”.

IL PROGRAMMA COMPLETO