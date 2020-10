Giocatore Urania positivo dopo il match con Assigeco, annullata amichevole con Cento

Assigeco Piacenza in una nota comunica che il gruppo squadra è entrato in contatto con un membro del team squadra dell’Urania Milano, poi accertato positivo al Covid19 durante la partita di domenica scorsa.

Per questo motivo la società, di comune accordo con Cento, ha deciso di annullare in forma precauzionale la prevista amichevole di sabato 31 ottobre. Sempre in via precauzionale anche il team squadra Assigeco verrà sottoposto nei prossimi giorni a tutti gli accertamenti diagnostici di prassi.