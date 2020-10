“Giocatori della Vigor Carpaneto con la febbre” Derby col Nibbiano verso il rinvio

La Vigor Carpaneto ha comunicato alla Figc-Emilia Romagna la presenza di alcuni giocatori in stato febbricitante che sono stati sottoposti o in altri casi lo saranno nelle prossime ore a tampone per verificare eventuali positività al Covid-19. In dubbio, pertanto, la disputa della partita di domenica tra Vigor e Nibbiano Valtidone (Eccellenza).

“Sarà la Federazione – le parole del presidente Giuseppe Rossetti – a decidere sull’eventuale rinvio della partita. Il Carpaneto non si prende la responsabilità in questo contesto di scendere in campo, una scelta a tutela di tutto e di tutti anche perché nella società non c’è solo la prima squadra, ma anche un mondo di persone attorno e il settore giovanile. (nota stampa)