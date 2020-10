Giretto d’Italia, Piacenza ancora sul podio: 6.194 passaggi su mezzi sostenibili

Dopo aver indossato, per tre edizioni, la maglia rosa, Piacenza si conferma tra le città più amiche della bicicletta conquistando la medaglia d’argento nell’edizione 2020 del “Giretto d’Italia”, campionato nazionale di ciclabilità urbana organizzato da Legambiente con il sostegno di CNH Industria, insieme a Euromobility (associazone italiana Mobility Manager) e VeloLove, in collaborazione con le 25 Amministrazioni comunali aderenti.

Seconda solo a Pesaro e seguita da Reggio Emilia, Piacenza ha fatto rilevare 6.194 passaggi su mezzi sostenibili – bici, monopattini o altre tipologie non inquinanti – nella fascia oraria tra le 7.30 e le 9.30, del 17 settembre scorso, con una proporzione, rapportata al numero degli abitanti, di 5,9 mezzi ecologici ogni 100 persone. Anche considerando il transito delle sole biciclette (6.124, nella mattinata oggetto di analisi), la nostra città si conferma vice-campione d’Italia negli spostamenti quotidiani sulle due ruote. Pesaro si è imposta, in tutte le classifiche, con 7.537 mezzi sostenibili, di cui 7.120 biciclette, con 7.9 veicoli ecologici ogni 100 residenti.

“Anche quest’anno, possiamo dirci particolarmente soddisfatti del risultato lodevole ottenuto da Piacenza nel Giretto d’Italia”, sottolinea l’assessore a Mobilità e Ambiente Paolo Mancioppi, evidenziando come l’iniziativa di Legambiente e dei suoi partner organizzativi abbia “il merito porre al centro dell’attenzione la sostenibilità non solo come traguardo, ma come vera e propria abitudine di vita. A questo proposito, la nostra città si colloca ancora una volta tra le realtà più a misura di ciclista: un punto di partenza importante per le tante iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi, anche grazie all’impulso e agli obiettivi posti dal Pums”.

“Colgo l’occasione – aggiunge l’assessore – per ricordare che stiamo raccogliendo le adesioni al progetto Bike to Work, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito degli interventi a favore della mobilità leggera nella cosiddetta terza fase dell’emergenza Covid-19: i fondi supporteranno in parte gli incentivi destinati ai dipendenti di aziende pubbliche e private del territorio che privilegino la bicicletta come mezzo di collegamento tra casa e lavoro, in parte saranno destinati a interventi strutturali per mettere in sicurezza la sede stradale per tutti gli utenti, migliorando la rete di collegamenti ciclabili in città”.

“Spero che anche questo possa essere un modo per ringraziare, concretamente, tutti coloro che hanno contribuito all’ottima performance di Piacenza in questa edizione del Giretto d’Italia e le diverse realtà che hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione a livello locale, con il coordinamento del circolo Emilio Politi di Legambiente e del Ceas Infoambiente comunale: Ausl, Fiab-Amolabici, Energetica, Federazione italiana Medici Pediatri e liceo Respighi”.