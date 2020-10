Gragnano, raccolti 503 chili di alimenti per sostenere 30 famiglie in difficoltà

Si è tenuta sabato scorso, presso il supermercato coop alleanza 3.0 di Gragnano, la raccolta di generi alimentari non deperibili “Dona la spesa” a favore delle famiglie del territorio in difficoltà, seguite dalla locale caritas con la collaborazione del circolo locale dell’Mcl.

Durante l’edizione annuale di “Dona la spesa” – riportano gli organizzatori -, si sono succeduti 15 volontari facenti parte, oltre che della Caritas e dell’Mcl, anche della locale sezione Avis e del gruppo alpini locali che, identificati tramite apposite pettorine messe a disposizione dal sito commerciale, hanno sensibilizzato i clienti e hanno stoccato e i prodotti dopo la donazione.

“Grande soddisfazione – dichiarano le associazioni coinvolte – alla fine della faticosa giornata in cui sono stati raccolti circa 503 kg di generi alimentari che saranno distribuiti alle 30 famiglie del territorio che vengono seguite con continuità, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali del comune della comunità Trebbiense. Una iniziativa di solidarietà che nel corso degli anni ha sempre più conquistato la fiducia della affezionata clientela del punto vendita, e che nonostante le difficoltà viabilistiche per raggiungere il sito commerciale non hanno voluto far mancare il loro significativo contributo, tanto da permettere di raggiungere il miglior quantitativo di materiale raccolto dall’avvio dell’iniziativa ad oggi”.

“Risultato conseguito grazie anche alla finalità caritativa a favore del territorio di residenza – spiegano ancora gli organizzatori dell’iniziativa solidale -, in quanto in tanti hanno potuto verificare di persona la consegna diretta ai nuclei familiari indigenti. Un grande momento di solidarietà che darà una boccata d’ossigeno a coloro che, a causa della pandemia e della crisi economica, hanno perso lavoro e serenità, e grazie alla quale il futuro sembrerà meno incerto”.