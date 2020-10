Guasto alla rete idrica di San Nicolò, interviene Ireti

A causa di un guasto alla rete idrica a San Nicolò, all’incrocio tra via Agazzano e via Alicata, è in corso un intervento delle squadre di Ireti per individuare il guasto e ripristinare la perdita.

Lo fa sapere il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, via Facebook. Per ripristinare il servizio, “potrebbero quindi essere necessari interventi per la limitazione della viabilità, con possibili disagi alla circolazione, o l’interruzione dell’erogazione idrica”.