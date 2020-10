“Guidaci Tu” Il manuale d’istruzione del leader scritto dal piacentino Luigi Drei

“Un’impresa è fatta di persone e macchinari. Per far funzionare i macchinari ci sono i libretti d’istruzione. Per far funzionare le persone, bisogna lavorare su se stessi. Carisma, coerenza, capacità di instaurare un clima positivo, di fiducia reciproca, non sono doti con cui si nasce: leader si diventa”.

Con queste parole, poste in quarta di copertina, si può sintetizzare il senso del libro “Guidaci tu. Il libretto di istruzione del leader” (Franco Angeli Editore, prezzo: 22 euro) scritto dal piacentino Luigi Drei e pubblicato ad inizio ottobre.

Non un semplice “manuale – si legge ancora – che aiuta a comprendere gli attuali stili di leadership e i principali modelli di gestione dei collaboratori” ma “soprattutto un pratico strumento che permette al lettore di lavorare costruttivamente su se stesso e allenarsi per migliorare quelle doti necessarie al ruolo di leader nell’ambiente di lavoro e nella società. È una guida ricca di esempi e casi pratici, basata su una vastissima esperienza di percorsi formativi, che tratta in maniera chiara e completa gli strumenti concettuali e operativi utili per affrontare la tematica della leadership in chiave attuale e moderna, sia per la propria crescita professionale sia per quella personale”.

Il volume – realizzato con il sostegno e il supporto delle docenti dell’Università Cattolica di Piacenza Franca Cantoni e Roberta Virtuani – è articolato in quattro sezioni: Leadership e Scenario Attuale; Non c’è Leader senza Gruppo; Strumenti per la Costruzione del Leader; Self Leadership. In più, l’autore ha deciso di dedicare un capitolo sulla leadership al femminile, nel quale hanno dato il loro contributo, tra le altre, Cristina Scabbia (la storica frontwoman dei Lacuna Coil, una delle band metal italiane più importanti del panorama mondiale) e l’ultramaratoneta Ivana de Martino.

Neanche il tempo di vedere pubblicata la sua ultima “fatica”, che Luigi Drei annuncia già altri progetti in cantiere. “Nel periodo di quarantena – spiega – ho cominciato a scrivere un handbook sulla Leadership della Crisi. Le caratteristiche richieste, sotto molti aspetti, sono le stesse che tratto in Guidaci tu: la comunicazione efficace, capacità di gestire il cambiamento e l’incertezza, la flessibilità, la resilienza. E, paradossalmente, anche la capacità di disimparare e il coraggio di sbagliare “per bene”, elementi fondamentali per rompere le regole e crearne delle nuove. E – aggiunge Drei -, dato che da ormai una decina di anni sfogo la mia passione per la comunicazione visiva dipingendo quadri ed esponendo in Italia e all’estero – a riguardo tra l’altro ho appena attivato una collaborazione con il mitico John Cleese dei Monty Python – è in cantiere anche un libro sulla creatività aziendale e personale”.

Luigi Drei, Art Director, Consulente aziendale e Formatore, insegna Leadership & Communication Skills all’Istituto Marangoni di Milano, è docente a contratto e relatore per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Nel corso del 2019 ha formato oltre 1.500 persone tra manager, team leader, impiegati, operai e studenti universitari su diversi temi inerenti al comportamento organizzativo: Leadership e Self Development, Team Management, Comunicazione e Problem Solving Creativo. È anche autore del manuale di comunicazione “Non sono Pericoloso”.