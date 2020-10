I paesaggi del Po protagonisti della Tv inglese Channel 5: c’è anche Piacenza

Il fiume Po, che con il suo scorrere disegna i paesaggi e la storia dell’Emilia, è il protagonista della nuova serie televisiva inglese World’s Most Scenic River Journeys, dedicata ai viaggi fluviali più panoramici del mondo e alle storie dei più affascinanti fiumi d’Europa.

In questi giorni, grazie alla collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Emilia (www.visitemilia.com) e l’Emilia Romagna Film Commission, la troupe dell’importante emittente britannica Channel 5 sta girando nei luoghi più scenografici del Grande Fiume, che diventa fonte di ispirazione per un nuovo viaggio “cinematografico” nel territorio emiliano. Le telecamere si soffermeranno sul Guado di Sigerico, prima tappa emiliana sulla Via Francigena, con il suo originale attraversamento fluviale che racchiude storie millenarie; faranno visita a Piacenza per svelare come il fiume caratterizza la città; scruteranno il suggestivo paesaggio di San Nazzaro e della centrale elettrica di Isola Serafini, nel comune di Monticelli d’Ongina.

Giungeranno poi a Polesine Parmense, nell’anima della natura del fiume Po e luogo di produzione del Culatello, per approdare a Boretto, centro sul Grande Fiume noto già in epoca romana e che oggi vanta il porto turistico fluviale regionale. Il Po e l’Emilia continuano ad essere origine di espressione televisiva e cinematografica, come avvenuto di recente con il film “Volevo Nascondermi”, dedicato al pittore Antonio Ligabue.