Il 18 ottobre la prima domenica ecologica a Piacenza

Sarà il 18 ottobre la prima domenica ecologica in calendario a Piacenza, nell’ambito del Piano Aria integrato regionale.

A darne notizia il Comune di Piacenza. Resta confermato il successivo appuntamento del mese, già fissato per il 25 ottobre, quando si riproporranno, nella giornata festiva, le stesse limitazioni al traffico in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. Lo slittamento della prima domenica ecologica al 18, rispetto all’originaria data dell’11 ottobre, è stato deciso per agevolare l’afflusso dei fedeli verso i luoghi in cui si svolgeranno, domenica 11 ottobre, le celebrazioni per l’ingresso ufficiale di monsignor Adriano Cevolotto, nuovo vescovo di Piacenza – Bobbio, alla guida della Diocesi.

Tutte le informazioni relative alle misure di contrasto all’inquinamento atmosferico si possono consultare sul sito www.comune.piacenza.it, in home page e nella sezione “Liberiamo l’aria”.