Il benessere della mente e del corpo durante il covid, incontro della Famiglia Piasinteina

Martedì 13 ottobre alle ore 21 presso la sede della Famiglia Piasinteina, in via San Giovanni a Piacenza, la dott.ssa Nicoletta Porcu terrà una conferenza dal titolo ‘Improvvisa. Adatta. Supera. Come favorire un cambiamento efficace’.

Lo scopo dell’incontro tenuto dalla dott.ssa Porcu, Psicologa-Neuropsicologa e Brain Trainer Assomensana, è quello di fornire spunti di riflessione legati alla tematica del cambiamento personale, accompagnati da brevi e pratici suggerimenti su come favorire l’adattamento ed il benessere del ‘sistema mente-corpo’ in una realtà psicologica (interna) ed ambientale (esterna) che negli ultimi mesi è stata soggetta a modificazioni repentine e in molti casi imprevedibili.

L’evento, realizzato in collaborazione con Assomensana, si terrà nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19. Per info e prenotazioni Cell. 348 8230767, n.porcu@assomensana.it