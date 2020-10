Il Fiorenzuola cede il giovane Facchini al Napoli Primavera. Dall’Igna è il nuovo tecnico della Juniores

U.S Fiorenzuola 1922, ceduto al Napoli, in prestito con diritto di riscatto, il difensore classe 2002 Filippo Facchini.

Ad ufficializzare il trasferimento è la stessa società rossonera. “Si tratta di una grande soddisfazione in casa rossonera – si legge -, con Filippo, fiorenzuolano di nascita e cresciuto nel settore giovanile rossonero fin dai primi passi della Scuola Calcio, che verrà impiegato nella rosa del Napoli Primavera per la stagione 2020/2021. La società U.S. Fiorenzuola da anni fa della crescita e della valorizzazione dei propri giovani dell’Academy l’obiettivo primario, per questo è estremamente orgogliosa di questa chiamata per Filippo Facchini. Dopo l’esordio in Serie D avvenuto ad inizio 2020 e la convocazione in Rappresentativa LND per il Torneo Roma Caput Mundi ed il Torneo di Viareggio (poi non disputatosi causa pandemia Covid-19), per Filippo si tratta di una grande vetrina ed opportunità per misurarsi con il Campionato Primavera. U.S. Fiorenzuola 1922 – conclude la nota – a nome della dirigenza, dello staff tecnico e del gruppo squadra si congratula con Filippo, e gli augura un grande futuro sportivo e professionale, consapevole che la famiglia rossonera sarà sempre al suo fianco”.

GIOVANNI DALL’IGNA NUOVO ALLENATORE DELLA JUNIORES NAZIONALE – Il Fiorenzuola ha scelto l’allenatore della Juniores Nazionale: si tratta di Giovanni dall’Igna, tecnico classe 1972 con alle spalle esperienze da giocatore di Serie A, dove ha vestito le le maglie di Cremonese, Sampdoria e Bologna, oltre che di Ravenna, Spal e Spezia.

La sua carriera da allenatore – si legge in un comunicato della società – inizia nel 2014 nel Fidenza Calcio (Juniores Nazionale) prima di passare nel 2019 sempre alla Juniores Nazionale della Pergolettese e, nella scorsa stagione, ad essere collaboratore tecnico della Lega Pro della squadra cremasca. Giovanni Dall’Igna inizierà a lavorare con la squadra rossonera a partire da questa settimana. A lui i migliori auguri – conclude la nota – di buon lavoro da parte di tutta la società”.