Il ministro Roberto Speranza a Piacenza, visita agli ospedali provinciali

Seconda visita in pochi mesi a Piacenza per il ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà venerdì 16 ottobre in città e provincia per fare il punto sulla situazione della sanità locale.

Accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dall’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, dalla presidente della Provincia (e sindaca di Piacenza), Patrizia Barbieri, e dalla presidente della Ctss (e sindaca di Castel San Giovanni), Lucia Fontana, il ministro farà diverse tappe, incontrando i sindaci delle città e il direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza, Luca Baldino.

La prima, alle ore 14.40, sarà all’ospedale di Fiorenzuola (Area esterna di fronte all’ingresso, in viale Roma 29); a seguire le visite all’ospedale di Castel San Giovanni, a quello di Bobbio e, ultima tappa, all’ospedale di Piacenza (ore 19.10), nel capoluogo provinciale.