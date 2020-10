Il nuovo vescovo Cevolotto conferma vicari e consigli presbiterale e pastorale

Primo atto ufficiale del nuovo vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto, che ha confermato come Vicari Episcopali di settore Don Paolo Cignatta, p. Sisto Caccia CS, Mons. Mario Dacrema; come Vicari Episcopali territoriali Don Giuseppe Basini, Don Giuseppe Bertuzzi, Don Angelo Busi, Mons. Pierluigi Dallavalle, Don Piero Lezoli, Mons. Aldo Maggi, Mons. Gianni Vincini e, come Vicario Giudiziale, Don Stefano Antonelli.

Inoltre ha confermato i Consigli Presbiterale e Pastorale diocesano fino alla scadenza naturale del proprio mandato. Sempre con decreto vescovile, Mons. Luigi Chiesa è stato nominato Vicario Generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio.