LECCO-PIACENZA 0-4 (in campo)

LA DIRETTA SU ELEVEN SPORT

Foto 3 di 4







LA CRONACA

– 65′ Palla gol per il Lecco: spunto di Mangni, il sinistro in controbalzo finisce alto

– 63′ Cambi anche in casa biancorossa: dentro Miceli e Maritato, escono Corradi e Ghisleni

– 61′ Terzo cambio per il Lecco: Lora prende il posto di Capogna

– 58′ Dilaga il Piace! Ancora Corradi, questa volta su punizione: il mancino non sembra irresistibile, però il portiere del Lecco non riesce ad intervenire. 0-4

– 56-57′ Mister d’Agostino prova a mischiare le carte: doppio cambio per il Lecco. Dentro Marotta fuori Moleri, Kaprof al posto di D’Anna

– 58′ Ancora Piace! Corradi imbuca per Ghisleni, che trova la conclusione vincente per lo 0-3. Per il classe 2001 è il primo gol tra i professionisti

– 48′ Traversa Lecco: incornata di Marzorati e palla che si stampa sul legno

– 46′ Squadre di nuovo in campo. L’arbitro fischia l’inizio della seconda frazione di gioco. Nessun

– Fine primo tempo. Un Piace autorevole conduce per due reti a zero sul campo del Lecco, grazie ai gol di Gonzi e Corradi

– ’45 Altra palla gol per il Lecco: Luca Giudici su punizione trova la deviazione della barriera e il pallone esce di pochissimo con Vettorel spiazzato

– 41′ Subito occasione Lecco: Nesta per Capogna, che di testa manca lo specchio della porta da due passi

– ’39 Gol del raddoppio del piace: Sul dischetto va Corradi che non sbaglia. 0-2

– 38′. Calcio di rigore per il Piace: bel uno-due in area per i biancorossi, il cross di Galazzi finisce sulla mano di Celjak. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto

– 33′ Bella azione corale del Piace: Gonzi si aggiusta il pallone e fa partire un destro a giro da fuori area che però si spegne tra le braccia del portiere del Lecco

– ’25 Il Lecco prova a reagire: Nesta pesca bene giudici sul secondo palo, ma il colpo di testa finisce sul fondo

– 21′ Gol del Piace! Cross dalla destra che attraversa tutta l’area, l’incornata vincente, aiutata dal palo, è di Gonzi. 0-1

– 17′ Ancora Lecco, Nesta si accentra da destra e calcia col sinistro: tiro centrale, bloccato facilmente da Vettorel

– 15′ Situazione caotica nell’area del Piace: dopo un corner, una serie di batti e ribatti conclusa con la conclusione di D’Anna che però calcia male da buona posizione

-13′ Primo tiro verso lo specchio per il Piace: il mancino di Corradi si spegne a lato

– 9′ Primo corner della partita a favore dei biancorossi, nessun pericolo per la difesa di casa

– 7 Fase di studio della partita, non si segnalano occasioni

– 1′ Fischio d’inizio, parte il match tra Lecco e Piacenza

LA PARTITA – Riparte dalla complicata trasferta di Lecco il campionato del Piacenza. L’obiettivo dichiarato, dopo il pari infrasettimanale con l’Olbia, per i biancorossi è portare a casa dei punti contro una delle squadre più in forma in questo inizio campionato, nonostante il passo falso nel turno infrasettimanale, dove è arrivata la sconfitta contro Pontedera.

LA FORMAZIONE UFFICIALE