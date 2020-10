Il tennistavolo italiano è ripartito da Cortemaggiore con il Trofeo Teco

Al palazzetto dello sport di Cortemaggiore (Piacenza) il tennistavolo nazionale ha riaperto i battenti dopo lo stop causato dal Covid con il “Trofeo Teco”.

Alla due giorni magiostrina, disputata a porte chiuse, hanno partecipato anche il Presidente Fitet Renato Di Napoli, il vice Carlo Borella e il responsabile tecnico Matteo Quarantelli; alle premiazioni era presente l’assessore allo sport Mario Fantini. Una manifestazione che, grazie all’ottima organizzazione dello staff del tennistavolo Cortemaggiore, si è immediatamente incanalata nelle giusta direzione, senza tentennamenti o difficoltà: questo grazie anche ad un ottimo abbinamento arbitrale, con lo staff guidato dall’arbitro internazionale Carmine Vitale.

In campo era tanta la curiosità di vedere all’opera i big nazionali: spettacolare il torneo Top 10 Maschile, nel quale John Oyebode si stava avviando ad una vittoria sorprendente dopo il successo sul favorito Bobocica. Ma gli ultimi due turni persi con Rech Daldosso, quest’ultimo fino a quel momento rimasto in ombra, e contro Matteo Mutti hanno visto ribaltare tutta la classifica, che alla fine ha visto primeggiare proprio Bobocica.

Tante emozioni anche nel torneo femminile, che ha visto a sorpresa la vittoria della più giovane partecipante, Arlia Nicole del Castelgoffredo. In casa Cortemaggiore, invece, le cose non hanno girato bene per Barani e Laurenti, mentre Roncallo, partita in sordina, ha chiuso in crescendo.



CLASSIFICA FINALE

TOP 10 MASCHILE

1 – Bobocica Mihai Razvan (Areonautica Militare)

2 – Mutti Leonardo (Areonautica Militare)

3 – Mutti Matteo (Aeon Milano)

4 – Rech Daldosso Marco (Aeronautica Militare)

5 – Oyebode John Michael (Prato)

6 – Bisi Paolo (Prato)

7 – Bressan Luca (Castelgoffredo)

8 – Baciocchi Alessandro (Fiamme Azzurre)

9 – Cappuccio Marco Antonio (S Espedito Napoli)

10 – Giovannetti Tommaso Maria (Cral Comune Roma)

TOP 10 FEMMINILE

1 – Arlia Nicole (Castelgoffredo)

2 – Monfardini Gaia (Castelgoffredo)

3 – Le Thi Hong Loan (Castelgoffredo)

4 – Mosconi Veronica (ESERCITO)

5 – Barani Arianna (Teco Corte Auto)

6 – Roncallo Valentina (Teco Corte Auto)

7 – Laurenti Jamila (FF 00 POLIZIA)

8 – Semenza (Cristina Bagnolese)

9 – Favaretto Irene (Krass Trieste)

10 – Armanini Elisa (Castelgoffredo)