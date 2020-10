Il Velodromo Pavesi ospita a porte chiuse la sfida tra Fiorenzuola e Forlì

Per la sesta giornata del campionato di Serie D, il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani ospita al Velodromo Pavesi il Forlì.

Domenica 1 novembre alle ore 14.30 (gara a porte chiuse) i rossoneri non potranno contare sul proprio tifo di casa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19, ma si apprestano ad affrontare la prima di un ciclo di partite veramente impegnativo. Difatti, nell’arco di 15 giorni saranno ben 4 le sfide per i rossoneri, chiamati in rapida successione alle gare con Forlì, Corticella, Seravezza e Aglianese.

Quella di domenica contro il Forlì è una partita che arriva a 2 settimane dalla rete in extremis di Bruschi che ha fatto esplodere lo stadio rossonero in piena zona Cesarini, che segue al rinvio della trasferta in casa Seravezza. I ”galletti” del Forlì arrivano in Val d’Arda dopo due risultati negativi consecutivi, con ben 8 reti subite tra Aglianese (fuori casa per 3-0) e Sammaurese (1-5 tra le mura amiche). La squadra di Angelini, costruita in estate con un organico di alto livello, vuole a tutti i costi riprendersi dal doppio schiaffo subito, e per farlo in settimana ha tesserato, tra gli altri, un vero e proprio colpo da novanta a puntellare una rosa già di alto livello: agli ordini dello staff biancorosso è arrivato infatti Loris Tortori, fantasista classe 1988 con nel proprio curriculum esperienze importanti tra cui Venezia, Feralpisalò, Foggia, Latina e nel 2018/2019 una promozione con il Cesena guidato proprio da Mister Angelini.

In casa rossonera, è stata una settimana di duro lavoro da parte di tutti i disponibili. Con il rientro di Ferri a pieno regime nel gruppo, la squadra rossonera si presenta con un buon morale alla partita. Unico indisponibile certo del match sarà Midolo, il cui problema muscolare persiste e necessiterà di ulteriori accertamenti da parte dello staff medico rossonero. Durante la settimana qualche fastidio anche per Vita, le cui condizioni saranno vagliate giorno per giorno in vista di domenica, e per Moroni, il quale prosegue il suo percorso di recupero.

C’è grande volontà da parte dei rossoneri di affrontare questo periodo difficile con un hurrà domenica, continuando la stagione nel migliore modo possibile anche per i tifosi che purtroppo non saranno presenti. La società si sta attrezzando per la trasmissione live della partita; l’eventuale trasmissione sarà comunicata entro il pomeriggio di sabato 31 ottobre.