In diretta la prima giornata piacentina del vescovo Adriano Cevolotto con la celebrazione ufficiale in Cattedrale del pomeriggio.

LA DIRETTA – L’ingresso nella Cattedrale di Piacenza da vescovo di Adriano Cevolotto è avvenuto poco dopo le 16.

E’ stato accolto dalle parole del predecessore Gianni Ambrosio: “Il Signore ha scelto te, Adriano, come nostro vescovo e guida. Rendiamo grazie alla chiesa di Treviso perché ti ha generato nella fede e ti ha formato e ora ti offre a noi come pastore sollecito per il progresso spirituale della comunità. Nella tua chiamata e bel mandato del Santo Padre leggiamo il mandato che Gesù ha fatto a tutti noi, come a Pietro ‘Prendi il largo’.

Noi facciamo nostro questo invito, per andare oltre il presente e muoverci verso quella vita nuova dove lui sempre ci precede. Le difficoltà non mancano stiamo affrontando momenti difficili per tutti, soprattutto per i poveri. Quella rete da lanciare una volta preso il largo deve essere grande, per non dimenticare nessuno. Con te vescovo Adriano apriamo la vela del nostro cuore, al vento dello spirito di Gesù, sapendo che con te al timone saremo ben governati”.

L’ARRIVO – Il vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto è arrivato in città alle 10 e 10 al casello di Piacenza Sud con qualche minuto di anticipo sul programma, sotto la pioggia è stato accolto da vicario monsignor Luigi Chiesa. “Un saluto a tutti” le sue parole nel corso della diretta video della Diocesi Tv. Importanti tappe hanno scandito la mattinata fino alla celebrazione ufficiale il Cattedrale: sul sagrato del Duomo presenti alcuni fedeli nonostante la giornata di pioggia mentre all’interno è consentito l’ingresso nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

