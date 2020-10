“In Emilia ondata epidemica severa”. 1.444 casi a scuola, 17 focolai nelle Cra

“L’Emilia Romagna è al centro di una ondata epidemica molto importante”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, intervenuto in diretta Facebook per fare il punto settimanale sull’emergenza Covid, sottolineando che la “buona notizia di oggi è che non ci sono stati ulteriori incrementi di terapia intensiva”. Passando in rassegna i dati odierni, Donini ha evidenziato come dei dieci nuovi decessi, sei siano degenti delle Cra. “Sono 17 i focolai nelle Cra dall’inizio di ottobre con 178 degenti positivi su 22mila persone complessive, pari allo 0,8%: questa per noi è una priorità: stiamo premendo, facendo tamponi a tappeto per degenti e operatori e procedendo con gli isolamenti necessari”.

Per quanto riguarda l’ambito scolastico, i contagi in regione sono complessivamente 1.444: “L’85% riguarda alunni e studenti, il 15% insegnanti e personale non docente; il 74% degli studenti contagiati frequenta le scuole medie, superiori e l’università”. L’età media dei contagiati è di 45 anni, 88 anni quella delle persone decedute: “Parliamo – ha spiegato Donini – di un contagio che riguarda per un 23% anche i bambini e ragazzi in fascia scolastica, poi massicciamente, per il 57%, la popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni e infine, per il 19%, gli ultra 65enni”.

L’assessore ha puntato i riflettori sul contact tracing, “‘l’arma più efficace che abbiamo, ma in difficoltà man mano che l’onda si alza. Ieri abbiamo avuto un incontro affinché il governo faccia un bando nei prossimi giorni per offrire alle regioni e ai dipartimenti di sanità pubblica più personale”. Donini è tornato poi sui test sierologici rapidi nelle farmacie per studenti e loro famigliari (“non recatevi in farmacia – ha detto – se siete sintomatici o in attesa di tampone”), annunciando a breve l’arrivo anche di tamponi rapidi, “circa un milione di kit entro la prima decade di novembre e un altro milione e 700mila entro fine mese”, da mettere a disposizione alle Cra, per il contact trancing, negli aeroporti. “Ci proponiamo poi di fare una gara internazionale per dotare innanzitutto le Cra di sanificatori dell’aria capaci di abbattere la carica batterica e virale nelle stanze dove sono collocati; sarebbe bello poi estenderli alle scuole”.

Donini ha chiesto infine che “si esercitino fino in fondo i controlli”. “L’ultimo Dpcm e le ordinanze della Regione – ha sottolineato – hanno già definito tante misure di contenimento, probabilmente nelle prossime ore ci saranno ancora incontri per discutere forse altre misure, ma intanto quelle che ci sono vanno fatte rispettare e ci devono essere controlli mirati ed efficienti”. “L’Emilia Romagna oggi, come le altre Regioni in Italia, è al centro di una ondata epidemica molto severa. Le raccomandazioni che rivolgiamo ai cittadini – ha concluso – sono sempre le stesse: utilizzo della mascherina, raccomandata anche agli studenti al banco, il distanziamento e l’igiene delle mani”.