Incidenti nella Bassa, a Castelvetro bambino investito. E’ grave

Mattinata all’insegna di incidenti nella Bassa Piacentina. A Castelvetro un bambino di 10 anni è stato investito da una Citroen C3, in prossimità delle strisce pedonali, mentre stava attraversando la provinciale. Sul posto i soccorsi del 118, la Pubblica Assistenza di Monticelli e la polizia locale dell’Unione Bassa Valdarda. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cremona.

A Cortemaggiore, sempre nella mattinata del 13 ottobre, un altro incidente ha coinvolto tre mezzi lungo via Galuzzi, all’altezza dell’incrocio con via Carini e via San Lorenzo. Il bilancio è più lieve: solo un contuso. Sul posto, per i rilievi, la polizia dell’Unione Bassa Valdarda.