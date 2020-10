Iniziative per la terza età le proposte del Comune di Piacenza. Obbligatoria la prenotazione

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone, per la prossima settimana, due nuove iniziative culturali rivolte alla terza età.

Martedì 13 ottobre, in mattinata, itinerario alla scoperta di “Piacenza Primogenita. La città durante i moti del Risorgimento”, in un percorso che si snoderà tra i luoghi simbolo dei fermenti ottocenteschi. Giovedì 15, sempre in orario mattutino, nuova opportunità per visitare il complesso del Carmine, ripercorrendone la storia secolare dalla fondazione nel 1334, ad opera dei Padri Carmelitani, sino alle funzioni di macello pubblico, ospedale e magazzino; la ex chiesa, oggi restituita alla collettività come centro di innovazione, mette a disposizione tecnologie all’avanguardia che consentono di conoscere, da vicino, l’imponente intervento di restauro e recupero.

Per la partecipazione, al costo di 5 euro per ciascuna delle due visite guidate in calendario, è necessario prenotarsi, sino a esaurimento dei posti disponibili, telefonando allo 0523-492724 o scrivendo all’indirizzo socioricreative@comune.piacenza.it.