Tempo ancora incerto, con temperature in calo, in questo inizio di settimana a Piacenza.

Le previsioni Arpae riportano che sia lunedì 12 che martedì 13 ottobre sono attese giornate caratterizzate da nuvolosità variabile, sia in montagna che in pianura. Le temperature minime si aggireranno intorno ai 2 gradi sui rilievi e i 6 gradi in pianura. Mentre le massime pomeridiane tra i 9 gradi sui rilievi e i 14-16 in pianura.

Ulteriore peggioramento è previsto mercoledì 14 ottobre: al mattino attesa nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi; dal pomeriggio nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.