Intensificati i controlli anticovid, 2mila in una settimana: 5 multe e una denuncia

Sono stati intensificati nella provincia di Piacenza, come disposto dal Prefetto Daniela Lupo, i controlli sul territorio anche per verificare il rispetto della normativa anti-Covid.

In campo le forze di polizia statali e locali, con il supporto delle Specialità e del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato e dei militari delle Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) dei Carabinieri, a cui si aggiungono altre quattro pattuglie – una della Polizia e tre dell’Arma dei Carabinieri – destinate a servizi aggiuntivi nei fine settimana nelle aree particolarmente a rischio assembramenti.

Ciò ha consentito – i dati forniti dalla Prefettura -, nella settimana dal 12 al 18 ottobre, alle Forze di polizia statali di effettuare 365 servizi, con l’impiego di altrettante pattuglie e 704 uomini: in tutto sono state controllate 1823 persone e 216 attività o esercizi commerciali, con quattro multe elevate (due a carico di cittadini, due ad esercizi commerciali) e la denuncia di una persona per la violazione dell’articolo 260 del R.D. 27/07/1934

n. 1965. Significativo anche il contributo della Polizia locale di Piacenza, che ha disposto 151 servizi con

l’impiego di 315 uomini e 162 pattuglie, con 98 controlli effettuati e 8 attività controllate: è stata accertata anche una sanzione a carico di cittadini.

“L’attività di controllo, che non si è mai interrotta fin dallo scorso mese di marzo, – spiega la Prefettura – ha interessato le aree del Capoluogo individuate d’intesa con l’Amministrazione comunale di Piacenza e, segnatamente, le zone del centro cittadino per la verifica del rigoroso rispetto delle misure previste dalla normativa anti-covid: dal 10 marzo sono state sottoposte a controlli 94.767 persone e 6.636 attività commerciali. Fare “sistema” per contribuire a ridurre il rischio di contagio ed invertire la rotta della crescita

del numero dei contagiati: il coinvolgimento dell’intera comunità e del suo sistema economico è fondamentale per il territorio e le ulteriori iniziative saranno assunte nelle prossime riunioni del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica”.