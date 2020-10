Intensificati nelle ore serali i controlli anti Covid: sette trasgressori

Sono stati intensificati nella provincia di Piacenza, come disposto dal Prefetto nell’ultima riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, i controlli sul territorio per verificare il rispetto della normativa anti-Covid19.

Venerdì sera e nella notte, le pattuglie del Comando Provinciale di Piacenza che sono state destinate ai servizi aggiuntivi nei comuni della Provincia, hanno prestato particolare attenzione specie in prossimità dei locali con spazi esterni aggregativi di solito occupati da giovani.

Numerosi sono stati notati e controllati in questi luoghi, solo 7 di questi, tra i 16 e i 20 anni, non rispettavano le disposizioni governative in materia di contenimento della diffusione del contagio da covid-19.

Due, erano in piazza delle Fornaci a Ponte dell’Olio, in compagnia di altri tre coetanei, senza il previsto uso della mascherina chirurgica o di altro idoneo dispositivo di protezione. Cinque, invece, erano in centro a Pontenure, oltre che senza dispositivo di protezione, erano assembrati senza rispettare le regole del distanziamento sociale.