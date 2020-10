“Intitolare a Norma Cossetto una via, una piazza o un giardino”

Si è svolta domenica sera, ai Giardini del Ricordo ai Martiri delle Foibe, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto” promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio ed organizzata a Piacenza dal Comitato “Norma Cossetto”, per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani slavi.

“È stata una cerimonia semplice e molto partecipata – dichiarano gli organizzatori del Comitato “Norma Cossetto” – nella quale abbiamo ricordato degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane studentessa. È stata una manifestazione condivisa che è andata oltre gli schieramenti partitici e ha goduto dell’apprezzamento di tutti i cittadini e di tanti consiglieri comunali venuti da tutta la provincia.”

“Per questo – concludono gli organizzatori – chiediamo all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile. A sostegno di questa richiesta siamo pronti ad avviare una raccolta di firme tra la popolazione”.