“Intitolare un luogo pubblico a Norma Cossetto”. Banchetti in piazza per la raccolta firme

Sabato 24 ottobre dalle 15 alle 18 in Piazza Cavalli a Piacenza (portici palazzo Ina), si terrà un banchetto di raccolta firme per richiedere all’Amministrazione Comunale di intitolare un luogo pubblico a Norma Cossetto, la giovane studentessa violentata e infoibata dai partigiani titini. L’iniziativa è promossa dal Comitato “Norma Cossetto” – Piacenza.

“Questa iniziativa – spiegano in una breve nota gli organizzatori – segue all’evento di qualche settimana fa in ricordo di quella terribile notte in cui Norma spirò, pagando dunque con la vita il suo amore per l’Italia. Ancora oggi sono forti le voci dei negazionisti, dei revisionisti e dei giustificazionisti di questa terribile tragedia, e di tutta la vicenda delle foibe”.

“Intitolare un luogo pubblico a Norma – continua la nota – è un ulteriore passo verso l’apertura definitiva all’argomento foibe, che ancora adesso viene dimenticato e minimizzato, oltraggiando la memoria dei tanti italiani brutalmente assassinati. Appuntamento dunque a domani: con una semplice firma, possiamo spingere la nostra città verso un percorso di memoria e ricordo”.