“Istituzioni e associazioni di categoria insieme per affrontare l’impatto del Covid”

Istituzioni e associazioni di categoria insieme per affrontare l’impatto del coronavirus.

Il Prefetto Daniela Lupo ha incontrato in videoconferenza il Presidente della Provincia e Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e il Presidente della Camera di Commercio Filippo Cella per un approfondimento delle difficoltà economiche e sociali in questo particolare momento connotato da incertezze in ragione dell’andamento della pandemia. Nell’evidenziare “la necessità del rigoroso rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali da parte di tutti e quindi anche degli operatori economici”, si è convenuto – fa sapere la Prefettura – sulla esigenza di far sentire la vicinanza concreta delle Istituzioni e delle Associazioni di categoria per il tramite della Camera di Commercio.

A tal riguardo il Presidente camerale ha preannunciato di voler condividere con tutte le Associazioni, già in occasione dell’imminente consiglio camerale del 30 ottobre, le istanze da mettere a base dei futuri bandi – anche in previsione di eventuali somme che residueranno dopo la scadenza di due procedure previste per i prossimi 27 e 30 ottobre – e sostenere d’intesa con il Comune di Piacenza un progetto a favore dei piccoli operatori economici e degli esercizi commerciali anche per i casi di rimodulazione e reingegnerizzazione dell’attività. Nella prima decade di novembre è in programma un momento di confronto aperto a tutte le Associazioni, “per rinsaldare la responsabile collaborazione corale e la coesione interistituzionale”.

“Questo – conclude la Prefettura – è lo spirito con cui deve essere affrontata la nuova sfida, anche con riferimento a possibili criticità connesse ad eventuali contrazioni dei fatturati e la conseguente temporanea difficoltà di accesso al credito. Sarà determinante un sistema informativo e formativo integrato e una attività di ricerca diffusa che sappia cogliere per tempo opportunità e possibili minacce”.