La Canottieri Ongina continua a migliorare: 3-1 nel test contro Parma

Una crescita lineare e costante, frutto di un percorso di lavoro ben delineato e che sta dando i suoi frutti.

Migliora la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che venerdì si è nuovamente testata (per la terza volta in pre-campionato) con la Wimore Energy Volley Parma nell’allenamento congiunto a porte chiuse andato in scena al palazzetto di Monticelli. Questa volta, i ragazzi di Mauro Bartolomeo hanno solo messo in campo un buon gioco, ma anche centrato il risultato (seppur informale), vincendo 3-1 il test. Nell’occasione, indisponibili i giovani Rossi e Paratici (riposo precauzionale per quest’ultimo), mentre come in precedenza è rimasto ai box per infortunio Caci.

“Al di là del risultato – spiega coach Bartolomeo –stiamo crescendo e il nostro gioco migliora, per esempio nel muro-difesa. Del resto, il livello di preparazione è cresciuto e le risposte in campo sono più idonee alle nostre possibilità. In questo test ho ottenuto ottime risposte da tutti i ragazzi, tra cui le bande Msatfi e Perodi e del regista Scrollavezza. Anche a livello caratteriale siamo riusciti a recuperare in un parziale dove eravamo sotto nettamente”.

CANOTTIERI ONGINA-WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA 3-1

(27-25, 23-25, 25-19, 25-19)

CANOTTIERI ONGINA: Amorico 9, Miranda 25, De Biasi 11, Fall 8, Kolev, Msatfi 4, Perodi 7, Ousse 2, Scrollavezza 3, Cereda (L), Paratici. All.: Bartolomeo

WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA: Quartarone 5, Magnani 17, Grassano 11, Rodella 11, Miselli 8, Smiriglia 7, Colombo (L), Colangelo, Ferrari Ginevra 1, Bertozzi 1, Nutricati, Cavazzoli, Smalaj, Bellotti (L). All.: Raho