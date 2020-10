“La carcassa dell’auto in via Caduti sul Lavoro è ancora lì, e aumentano i rifiuti”

“La carcassa dell’auto in via Caduti sul Lavoro non solo è ancora al suo posto, ma aumentano i rifiuti abbandonati lì vicino”. Dopo una decina di giorni dalla prima segnalazione, i volontari che lo scorso settembre hanno partecipato all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” tornano ad accendere i riflettori su una situazione di degrado e incuria che si protrae ormai da mesi in zona Farnesiana a Piacenza.

“Nello specifico – ci scrivono a proposito delle foto mandate in redazione e che pubblichiamo – si notano una bicicletta e delle gomme abbandonate, che qualche giorno fa non erano presenti. Crediamo che le pubbliche autorità non debbano attendere oltre per portare via questo cattivo esempio di inciviltà. Persistere nel lasciare lì la carcassa dell’auto significa dare un pessimo segnale e un cattivo esempio per i ragazzi e per tutti i cittadini”.

