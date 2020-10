La Malvasia di Cantina di Vicobarone premiata ai Decanter World Wine Awards

“È con grande orgoglio che ci troviamo nuovamente a condividere con voi gli importanti risultati di questo 2020, frutto di un impegno costante e della lungimiranza che da sempre ci contraddistingue”.

Così il Presidente di Cantina di Vicobarone Giuseppe Gaddilastri introduce i nuovi riconoscimenti legati alla produzione vitivinicola della Cantina. “Al Decanter World Wine Awards 2020 la nostra Malvasia Bianca Aromatica di Candia ha saputo fare la differenza, confermando la qualità e il valore di un prodotto in grado di esprimere le caratteristiche uniche del nostro territorio” spiega Gaddilastri “è un onore per noi contribuire a dare valore al panorama vitivinicolo nazionale, con vini che racchiudono l’essenza del nostro lavoro, delle nostre tradizioni e dell’entusiasmo che ogni giorno ci spinge a guardare con fiducia al futuro delle nuove generazioni”.

Nel corso della 17esima edizione del Decanter World Wine Awards, il più grande e prestigioso concorso vinicolo al mondo, giudicato dai più autorevoli ed esperti professionisti del wine business, Cantina di Vicobarone ha visto premiare ben due dei suoi vini. “Parliamo ancora della nostra Malvasia della linea Sostenibili, fiore all’occhiello della nostra produzione ed espressione dei valori su cui si fonda l’importante progetto di sostenibilità ambientale che portiamo avanti già da diversi anni e in cui crediamo profondamente” prosegue il Presidente della Cantina presentando i due vini premiati “la seconda medaglia è per Theta, la nostra Malvasia Ferma, un’intuizione importante data la vocazione del nostro territorio ai vini frizzanti. Un vino fermo, importante, che ha suscitato da subito grande interesse già in occasione della sua presentazione a Vinitaly 2018”.

È medaglia d’argento per la Malvasia Sostenibile quindi e medaglia di bronzo per la Malvasia Ferma, a riconferma della indiscussa qualità di una produzione vitivinicola che fa del costante impegno e del lavoro di squadra i suoi punti di forza. “Non possiamo che essere profondamente fieri di questi nuovi risultati” conclude il Presidente Gaddilastri “come sempre ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che ogni giorno condividono con noi progetti e obiettivi di crescita, i nostri Soci sempre presenti e chi ci sostiene scegliendo i nostri vini, confermando tutta la fiducia e la stima verso il nostro lavoro”.