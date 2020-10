La Malvasia dolce Venus di Cantina Valtidone conquista l’Asia Wine Trophy

Asia Wine Trophy 2020, organizzato dalla DWM-Deutesche Wein Marketing ed uno dei più grandi concorsi enologici dell’emisfero asiatico, premia Cantina Valtidone con il suo Venus Malvasia spumante dolce che si è aggiudicato la Medaglia d’Oro.

La DWM-Deutesche Wein Marketing è la società con sede in Germania che da oltre venticinque anni organizza i concorsi enologici più prestigiosi al mondo. Grazie al patrocinio dell’OIV Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino e del UIOE Unione Internazionale degli Enologi assegna i premi denominati “Wine Trophies”. Tali concorsi sono considerati tra i più controllati e severi al mondo. Oltre alla Malvasia Spumante Dolce Venus sono stati premiati altri due vini di Cantina Valtidone con la menzione “Category IV”: lo spumante metodo classico Perlage ed il Gutturnio Riserva Bollo Rosso.

Grande soddisfazione da parte del direttivo della Cantina Valtidone per il risultato raggiunto: “Tutto ciò dimostra quanto sia importante il saper valorizzare il potenziale territoriale della “Valtidone”, partendo in primis dal lavoro dei nostri soci viticoltori in vigna e continuando in cantina grazie ai nostri tecnici e cantinieri”.