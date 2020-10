La pioggia non ferma il VO2 Team Pink: doppio podio in Veneto

Doppio podio sotto la pioggia per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino di ciclismo femminile protagonista nell’intensa giornata di gara domenica 11 ottobre ad Arcade (Treviso).

In mattinata, nella gara per Donne Esordienti la piacentina Arianna Giordani ha confermato l’ottimo momento (domenica scorsa era giunta seconda a Sarcedo) cogliendo la terza piazza alle spalle di Asia Sgaravato e Vittoria Pirro. Nel pomeriggio, invece, a brillare nella gara per Donne Open è stata Cristina Tonetti, “panterina” brianzola terza nella graduatoria per Donne Juniores (con la compagna di squadra e campionessa italiana ossolana Francesca Barale quinta) e decima assoluta nella corsa vinta da Martina Alzini.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open Arcade: 1° Martina Alzini (Valcar-Travel & Service) 108 chilometri in 2 ore 57 minuti 3 secondi, media 36,600 chilometri orari, 2° Michaela Drummond (Dna Pro Cycling Team), 3° Silvia Zanardi (BePink), 4° Anastasia Carbonari (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 5° Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo), 6° Carmela Cipriani (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 7° Francesca Pisciali (Eurotarget Bianchi Vittoria), 8° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani), 9° Giada Borghesi (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 10° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

Classifica Donne Juniores Arcade (prime posizioni): 1° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani), 2° Giada Borghesi (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 3° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink), 4° Alice Capasso (Breganze Millenium), 5° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Arcade: 1° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi) 33 chilometri in 58 minuti 41 secondi, media 33,740 chilometri orari, 2° Vittoria Pirro (Ossanesga), 3° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 4° Susan Paset (Young Team Arcade), 5° Silvia Milesi (Ossanesga), 6° Alice Bulegato (Team 1971), 7° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 8° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 9° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli), 10° Alessia Zambelli (Ossanesga).

Nella foto Arianna Giordani (VO2 Team Pink) premiata ad Arcade