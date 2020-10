La proposta di Colla “Test gratuiti anche per badanti e anziani”

“Test sierologici e tamponi gratuiti per badanti e anziani da loro assistiti”.

E’ la proposta lanciata dal consigliere comunale Roberto Colla (Piacenza Più), in vista del consiglio di giovedì che vedrà la presenza dell’assessore regionale Raffaele Donini e del direttore generale Ausl Luca Baldino. Colla chiede “test sierologici rapidi e gratuiti e/o tamponi gratuiti per le badanti in regola, che operano sul territorio piacentino/regionale, e per i loro assistiti”.

“La mia proposta – spiega – ha preso spunto dal provvedimento adottato dalla Regione, all’interno della campagna di screening epidemiologico, di garantire test sierologici rapidi e gratuiti nelle farmacie agli studenti e ai loro famigliari. A mio avviso esiste una categoria di persone fortemente a rischio, come abbiamo avuto modo di constatare sia nella prima fase della pandemia che purtroppo anche in questi giorni: gli anziani. Per esempio, la città di Piacenza ha una popolazione anziana elevata e in molti casi la loro cura avviene a livello domestico, avvalendosi della preziosa collaborazione delle badanti”.

“L’iniziativa – sottolinea Colla – potrebbe avere Piacenza come comune capofila di una campagna che potrebbe coinvolgere gli altri territori della nostra Regione permettendo, negli eventuali casi di positività, interventi rapidi e mirati evitando così il propagarsi del contagio in vari strati della popolazione”.