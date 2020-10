Laboratori gratuiti di lingua inglese, iscrizioni on line entro il 30 ottobre

Si svolgeranno in via telematica, nel rispetto di tutte le normative anti Covid, i laboratori gratuiti di inglese ‘Lingue…in Comune’, che anche quest’anno l’Amministrazione comunale cittadina avvierà nell’ambito del progetto ‘Attiviamoci per Piacenza’.

Al via da oggi, lunedì 26 ottobre, le iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 30 ottobre, unicamente tramite il modulo on line accessibile dal sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page. Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo e quelle incomplete non potranno essere prese in considerazione. I laboratori via web avranno cadenza settimanale e si terranno nel periodo tra novembre-dicembre 2020 e aprile-maggio 2021, per un numero massimo di 20 persone in ogni gruppo. Sarà possibile indicare una sola preferenza, tra le seguenti opzioni: livello base (con conoscenza nulla della lingua inglese) il lunedì dalle 14 alle 15 o il il giovedì dalle 17 alle 18; livello base (con conoscenza elementare dell’inglese), giovedì dalle 18.10 alle 19.10; livello intermedio il lunedì dalle 18.30 alle 19.30; livello intermedio con conversazione in lingua inglese il venerdì dalle 18 alle 19.

I cittadini le cui richieste di ammissione saranno accettate, verranno contattati dai tutor docenti che forniranno le indicazioni necessarie in merito all’avvio delle lezioni. Sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma on line nella data e nell’orario prestabilito, ma in caso di mancata partecipazione per due volte consecutive potrà essere valutata la sostituzione con altri candidati, sulla base della graduatoria. Al raggiungimento delle 50 iscrizioni per ogni laboratorio potrà essere chiusa la possibilità dell’adesione on line. I laboratori, finalizzati a favorire la capacità di comunicazione tra nazionalità e culture diverse, impegnano come docenti e coordinatori i tutor volontari di cittadinanza attiva, cui l’assessore alla Partecipazione Luca Zandonella rivolge un ringraziamento particolare “per essersi messi a disposizione anche in questo difficile periodo, permettendoci comunque di realizzare l’iniziativa con nuove modalità, che garantiscono lo svolgimento in sicurezza e tutelando la salute di tutti”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0523-492045/492225 o scrivere a partecipazione@comune.piacenza.it .