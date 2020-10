Lancia bottiglie di vetro contro la porta di ingresso del Grattacielo dei Mille a Piacenza, interviene la polizia.

Il fatto è avvenuto nella serata del 27 ottobre, ed ha visto protagonista un senzatetto di origine straniera che già da diverso tempo trascorre le notti nei pressi del Grattacielo.

L’uomo, a quanto pare senza motivo, ha lanciato delle bottiglie contro la porta dell’edificio, per fortuna senza ferire nessuno e senza creare danni. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha lo ha portato in questura per accertamenti.