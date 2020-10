L’antica tradizione delle carte piacentine

Quello delle carte è uno dei giochi più conosciuti e diffusi in tutto il mondo. Generalmente le carte sono tessere dalla forma rettangolare, ma in giro per il mondo se ne vedono di molti formati. Ad esempio, in l’India tradizionalmente se ne producono di rotonde. Di solito una carta non misura più di una mano e viene realizzata in materiali come il cartoncino o la plastica. Si usa raccogliere le carte in diversi mazzi, ognuno caratterizzato da un certo stile e da un certo tipo di disegno. Non di rado, artisti famosi hanno lavorato alla creazione di mazzi di carte da gioco, reinterpretandoli secondo la loro personalissima creatività.

Gli usi che se ne fanno sono molteplici. Sicuramente la maggior parte delle persone si avvicina alle carte per giocare, ma il loro uso non si esaurisce qui. L’universo delle carte è vastissimo e richiama milioni di appassionati. Le carte sono infatti utilizzatissime anche da prestigiatori e illusionisti, nonché da cartomanti e da esperti di pratiche divinatorie di vario genere. Inoltre, migliaia di appassionati collezionisti sono alla ricerca di peculiari mazzi di carte e sono disposti a pagare anche una fortuna per un mazzo di carte particolarmente raro.

Non si conosce con esattezza quale sia l’origine delle carte da gioco. Le prime testimonianze sul loro uso sono datate intorno al X secolo. Pare che si siano diffuse in Cina, in concomitanza con l’invenzione della carta. L’introduzione delle carte da gioco in Europa è un argomento che non manca di far discutere gli studiosi. Qualcuno sostiene che Marco Polo riportò a Venezia un mazzo di carte dopo il suo lungo viaggio in Cina, secondo alcuni già Francesco Petrarca faceva cenno al gioco delle carte nel suo “De remediis utriusque fortunae”. Tuttavia, la tesi più plausibile è che le carte si siano diffuse in Europa verso la fine del XIV, quando gli europei entrarono in contatto con i mamelucchi egiziani.

Gli egiziani erano soliti giocare con un mazzo di carte molto simile a quelli che incontriamo ancora oggi. Questo mazzo era composto da 52 carte in totale, divise in quattro semi: Darâhim (denari), Jawkân (bastoni da polo), Tûmân (coppe) e Suyûf (spade). Ogni seme era composto da dieci carte numerate da 1 a 10 e tre figure: thānī nā’ib (sotto-deputato), nā’ib malik (viceré o deputato del re) e malik (re). La legge coranica vieta la raffigurazione umana, per questo, le tre figure erano indicate solo e unicamente con il loro nome. Le carte si diffusero in particolare nelle regioni europee dove vi era stato un importante contatto diretto con la cultura araba, quindi in luoghi come la Sicilia e in particolare la Spagna andalusa. Proprio in Spagna nascerà uno dei mazzi di carte più famosi in assoluto del mondo, il mazzo delle carte spagnole. Il più celebre esemplare di queste carte è stato disegnato a Madrid da Phelippe Avet nel 1575 circa. Da queste derivano poi buona parte delle carte italiane, che si sono sviluppate sul modello spagnolo, ancora adesso punto di riferimento di una tradizione ricca e vivissima.

Oggi il successo dei giochi da casinò online ha portato milioni di appassionati a giocare comodamente da smartphone o da pc, avvicinando sempre più persone a questo mondo. I grandi cambiamenti tecnologici non fanno però necessariamente venir meno antiche abitudini. il gioco delle carte alla vecchia maniera rimane uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Le carte da gioco piacentine sono ancora oggi tra le più diffuse nel Nord Italia, l’espressione di una tradizione popolare molto radicata.

Le carte piacentine rientrano tra le carte in stile spagnolo. Ogni mazzo contiene 40 carte. Fino agli anni Cinquanta le carte erano a figure intere, mentre oggi sono raffigurate a due teste. Come ci dice apertamente il nome, queste carte sono nate nella città di Piacenza, probabilmente su influsso francese. I soldati francesi che occuparono Piacenza erano soliti giocare ad Aluette con mazzi di carte spagnoli. In breve tempo il gioco si diffuse anche tra i piacentini, che decisero di produrre autonomamente un mazzo di carte ispirato alle carte spagnole. L’idea fu di grande successo, tanto che queste carte si diffusero in breve tempo in buona parte del Nord e del Centro Italia. Si giocava con le carte piacentine in Emilia occidentale e centrale, nel sud della Lombardia, nella Toscana appenninica e nelle regioni dell’ex Stato Pontificio (Marche, Umbria e Lazio).

Il mazzo di carte piacentine si caratterizza per un asso di denari rappresentato da una grande aquila coronata, che sulla pancia ha raffigurato il bollo d’imposta. Questa carta popolarmente viene definita anche Pita, Pitocco o Polla. Vediamo anche diversi motivi floreali, come nel caso del cinque di spade. Nei primi mazzi piacentini prodotti tutti i gambi di bastoni erano rivolti verso il basso, mentre oggi sono rivolti verso il centro. Sempre nei primi mazzi, appariva lo stemma della città di Piacenza sul quattro di denari.

Tra i migliori esempi di carte piacentini possiamo annoverare quelli disegnati per la fabbrica meneghina di Ferdinando Gumppemberg nei primi anni dell’Ottocento. L’edizione di maggior successo è stata quella dell’incisore Lattanzio Lamperti, commercializzata tra il 1840 e il 1850. Questo mazzo viene oggi riprodotto da Modiano, insieme al mazzo piacentino a due teste commercializzato dal 1950 e venduto in tutta Italia.