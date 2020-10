Lavori al cavalcaferrovia di Fiorenzuola, traffico a senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in programma lavori di ripristino delle superfici in conglomerato cementizio armato del parapetto del cavalcaferrovia della linea Milano-Bologna lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda alla Progressiva km 19+030 nel territorio del comune di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico mediante l’istituzione di senso unico alternato dalle ore 8 e 30 alle ore 16 e 30, da lunedì 12 ottobre a venerdì 16 ottobre lungo la stessa Strada Provinciale alla progressiva km 19+030 in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea Milano-Bologna nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda.