Lavori lungo la provinciale di Zena a Carpaneto, traffico a senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in programma lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale in vari tratti lungo la Strada Provinciale di Zena nel territorio del comune di Carpaneto Piacentino.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico mediante l’istituzione di senso unico alternato dalle ore 8 alle ore 18 a partire da mercoledì 14 ottobre a mercoledì 4 novembre lungo la medesima Strada Provinciale n. 29 di Zena in diversi tratti nel territorio del comune di Carpaneto.