Lavoro e rigenerazione urbana, percorso gratuito per i giovani: candidature entro il 20 ottobre

Lavoro e rigenerazione urbana sono al centro del nuovo progetto che coinvolgerà i comuni di Piacenza e Silvi Marini e tante realtà della nostra città.

È partito da qualche giorno il Progetto Mappe che unisce competenze per il lavoro, impresa sociale e, soprattutto, rigenerazione urbana, nato dalla collaborazione tra il Comune di Piacenza, il Comune di Silvi Marina, Cooperativa sociale L’Arco, Solco Piacenza, Officine Gutenberg, Consorzio UP, Cooperativa Sociale Labor arl onlus, con il sostegno di ANCI politiche giovanili e con Informagiovani Piacenza.

Un percorso partito ufficialmente con l’apertura della call (chiusura il 20 ottobre) per il reclutamento di 20 ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, che al momento non studiano, non hanno un impiego e sono alla ricerca di una strada per il loro futuro. Progetto Mappe si muoverà nel corso delle settimane attraverso diversi temi, dal modo in cui si costruisce un progetto, all’approfondimento dell’attività di imprenditoria, ad una miglior conoscenza del mondo del lavoro sia dal lato di chi lo offre che di quello di chi lo cerca.

Ma la parte teorica è solo l’inizio del progetto: come mostra il cronoprogramma presente sul sito www.progettomappe.it, dall’inizio del 2021 si passerà alla parte pratica, ossia alla scelta vera e propria di un canale di attività, della ricerca di un posto fisico dove cominciare a dare vita al progetto pensato dagli stessi ragazzi, collegato al tema della rigenerazione urbana, per arrivare alla realizzazione vera e propria dell’idea d’impresa. E proprio la rigenerazione urbana è al centro di Progetto Mappe: una scelta sul filone di progettazione che tante città stanno seguendo, fra cui anche Piacenza e Silvi Marina, i comuni “gemellati” in questo progetto (che nasce dal bando Sinergie, ndr). Una scelta che vuole portare avanti il discorso della sostenibilità economica non slegata ma, anzi, collegata a quella ambientale e legata al tema della ricerca del lavoro per i ragazzi più giovani.

Sito Progetto Mappe: www.progettomappe.it

Per altre informazioni e iscrizioni: Mappe. Disegnare il territorio futuro