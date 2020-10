Lenzino, Anas “Nuovo ponte indipendente da quello vecchio. Restauro per i ruderi del viadotto crollato”

Anas ha formulato un’ipotesi progettuale del nuovo ponte Lenzino, sul Fiume Trebbia lungo strada statale 45 a Piacenza, che prevede la realizzazione di una nuova struttura completamente indipendente dal ponte storico.

La nuova opera sarà posizionata esattamente al di sopra del vecchio ponte, ripercorrendone il tracciato, ma sufficientemente distanziata affinché non si inneschino interazioni tra le due opere.

Nel dettaglio il progetto prevede fondazioni di grande diametro e si eleva per mezzo di due nuove spalle, opportunamente distanziate dalle vecchie del ponte crollato. Verrà inoltre realizzata una nuova pila, in sostituzione di quella crollata, che richiamerà la forma della struttura originale. Infine l’impalcato sarà costituito da un cassone in acciaio lungo 80 metri e composto da due campate continue di 40 metri ciascuna.

I ruderi del ponte crollato verranno il più possibile salvaguardati e restaurati, ma rimanendo strutturalmente indipendenti dalla nuova opera.