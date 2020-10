Sopralluogo a Ponte Lenzino della Soprintendenza: ok al ponte provvisorio

Lenzino, sopralluogo della Soprintendenza e del Mibact in alta Valtrebbia, insieme ai tecnici di Anas.

Come anticipato nei giorni scorsi dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il viadotto crollato nel pomeriggio dello scorso 3 ottobre è soggetto a un vincolo dei beni culturali. Nella tarda mattinata del 13 ottobre si è quindi tenuto un sopralluogo congiunto di Anas, rappresentato dal responsabile regionale Aldo Castellari, Corrado Azzollini, soprintendente per le province di Parma e Piacenza e un funzionario del ministero dei Beni Culturali.

Dopo aver accertato la sussistenza del vincolo architettonico, Soprintendenza e Beni Culturali non avrebbero espresso obiezioni al progetto del ponte provvisorio già anticipato da Anas, per riunire in tempi brevi la Valtrebbia spezzata a metà. Nei prossimi giorni si terrà a Roma una nuova riunione congiunta, tra ministeri dei Beni Culturali e delle Infrastrutture, per entrare nel merito invece del progetto del ponte definitivo.