L’era dello streaming online: come cambiano le abitudini degli utenti oggi

Che il 2020 sia stato per diverse ragioni l’anno della definitiva consacrazione per lo streaming online non ci sono certo dubbi. Le ragioni sono molteplici e tutte più o meno interconnesse tra loro e solo in parte legate all’emergenza sanitaria mondiale. Prima infatti c’era stato durante il 2019 e ancora di più nel biennio precedente lo sforzo produttivo da parte di piattaforme come Netflix, Infinity e Now tv, che avevano intensificato l’offerta e iniziato a produrre e distribuire prodotti di qualità, solitamente destinati al mercato cinematografico e alla distribuzione tradizione. In parte il successo è stato anche fortuito, ma tuttavia bisogna ricordare come la stessa società con sede a Los Gatos, abbia saputo rischiare crescendo e diversificando la propria offerta.

Da Netflix a Disney Plus: come sono cambiate le società di home video

Del resto bisogna tenere a mente che Netflix nasce come store di noleggio video, il quale capendo i tempi e in qualche maniera anticipandoli, ebbe una geniale intuizione: far vedere i propri film senza una reale copia fisica per i clienti. La cosiddetta idea dell’uovo di Colombo adattata ai tempi del web 2.0. Dopo Netflix, una volta aperta la breccia e attraversato il muro, sono arrivate altre aziende che aveva il know how necessarioper imporsi sul mercato. Ricordiamo infatti che dietro Now Tv c’è un magnate e un imprenditore come Rupert Murdoch, mentre Prime Video, appartenente ad Amazon e Apple Tv + non hanno certo bisogno di presentazioni. Questo è stato il primo e il secondo step, visto che tra la fine del 2019 e il 2020 per il mercato europeo, è arrivata anche Disney Plus per arricchire e irrobustire un’offerta che non è solo il futuro dell’intrattenimento home video, ma che già a partire dal 2018 ha iniziato a dettare legge e a imporsi con produzioni autonome, regolando in larga parte la legge della domanda e dell’offerta. Non è un caso infatti se oggi, attraverso gli Store digitali è possibile noleggiare o acquistare un film, un documentario o una serie tv a costi piuttosto contenuti.

Dall’home video al gaming digitale

Senza soffermarci troppo sulle perdite del mercato fisico di DVD e Blu-ray Disc, possiamo vedere come parallelamente all’home video anche il mercato per i giochi da console stia rapidamente mutando. Il gioco si sviluppa e di sposta infatti sulla modalità digitale, online. Questo vale sia per il gaming, ma anche per il settore dei casino online i quali oggi costituiscono oltre il 30% dell’offerta legata ai giochi di gambling digitale presenti in Italia e nel resto d’Europa. Sempre attraverso un focus effettuato sui dati relativi al 2020, possiamo vedere come il mercato abbia registrato una sostanziale crescita nel corso dell’ultimo anno. I dati erano già stati soddisfacenti durante il biennio precedente, ma l’anno ancora in corso propone un nuovo trend che ribalda tutte le convinzioni e le prospettive di bilancio che erano state fissate su questo periodo. Crescono infatti sia il poker che le diverse attrattive dei giochi online da casinò, con blackjack, roulette europea, slot machine in testa alla classifica. Anche le entrate sono state migliori rispetto all’anno passato, anche se bisogna vedere se tale dato subirà un processo di normalizzazione oppure no.

Considerazioni finali

Tuttavia lo sprint dato dal primo semestre ha influenzato con un effetto domino l’intero comparto del gioco digitale, che di fatto sta attendendo la fine del 2020 per tracciare un bilancio e fare una previsione su quello che avverrà da qui al 2021. Il merito è legato in massima parte al concetto che ha reso di successo le piattaforme di streaming online, ma in questo caso la sfida è stata vinta grazie allo sviluppo delle app di gioco per dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Le esigenze e le abitudini degli utenti si sono modificate rispetto agli anni passati. Dove prima si trovavano giocatori il cui accesso avveniva attraverso PC fisso e laptop, oggi invece il nuovo giocatore e l’utente medio accede attraverso il proprio iPhone o iPad, o tramite un dispositivo Android. Il dato indica che durante il 2020 c’è stato oltre il 70% di traffico proveniente direttamente da dispositivo mobile. Un trend che presumibilmente continuerà su questo stream almeno per il prossimo biennio.