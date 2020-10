“Lo schema Ponzi” Per oltre 370 studenti piacentini lezione di educazione finanziaria, tra formazione e teatro

Lo schema Ponzi – il più diffuso modello di truffa finanziaria, ideato un secolo fa da Charles Ponzi, l’avventuriero italiano emigrato negli Stati Uniti – va in scena online venerdì 16 ottobre.

L’appuntamento con “Occhio alle Truffe! #economiascuola”, portato in scena da Consob con Banca di Piacenza e FEduF (ABI), è a partire dalle ore 10 su pc, smartphone, tablet e lavagne LIM rigorosamente in streaming, per oltre 370 studenti delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Piacenza. Per ottemperare alle disposizioni nazionali a contrasto dell’emergenza sanitaria da coronavirus, infatti, lo spettacolo, portato in tournée in tutta Italia, arriva a Piacenza in versione streaming, grazie alla collaborazione di Banca di Piacenza e FEduF (ABI).

Dall’autobiografia scritta in carcere da Ponzi è nato lo spettacolo teatrale “Occhio alle Truffe!”, evento di edutainment, cioè formazione e intrattenimento a beneficio di un pubblico di tutte le età. Attraverso il monologo teatrale – ideato da Nadia Linciano, capo dell’Ufficio Studi Economici della Consob e dall’attore Massimo Giordano – gli studenti avranno l’opportunità di fare la conoscenza di Ponzi, il cui nome è indissolubilmente associato alla “madre di tutte le frodi finanziarie”. All’inizio del Novecento caddero nella sua rete circa 40.000 risparmiatori di Boston, attratti dalla prospettiva di rendimenti altissimi, ma del tutto irrealistici. Dopo un breve momento di gloria e di ricchezza effimera Ponzi cadde sotto le macerie del suo stesso castello di carte, quando non fu più in grado di mantenere le promesse di rendimento costruite sull’inganno. Per lui si aprirono le porte della prigione.

A distanza di un secolo lo schema Ponzi è ancora oggi di grande attualità. La maggior parte delle truffe finanziarie, via web o via telefono, si basa, infatti, su quello stesso modello. Le cronache di questi giorni ripropongono ancora una volta truffe analoghe che corrono in rete, facendo leva sull’ansia da coronavirus, prospettando mirabolanti opportunità di investimento che altro non sono se non una riedizione dello schema Ponzi.

La pièce teatrale è preceduta dai saluti di Corrado Sforza Fogliani – Presidente esecutivo Banca di Piacenza, Paolo Savona – Presidente Consob, Anna Maria Lusardi – Direttore Comitato Nazionale per l’Educazione Finanziaria ed è accompagnata dagli interventi di Nadia Linciano e Paola Soccorso (CONSOB) e dai dialoghi di Riccardo Carnevale e Marco Scioli, di Starting Finance tesi a illustrare i meccanismi psicologici di cui bisogna essere consapevoli e le precauzioni da prendere per evitare di rimanere vittime di una truffa.