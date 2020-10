Lunedì a Palazzo Galli l’assemblea annuale di Confcommercio

Confcommercio Piacenza, nella seconda parte della sua 75a Assemblea Annuale, apre le porte al pubblico per un convegno (lunedì 12 ottobre dalle 16.30 a Palazzo Galli) che si propone di esplorare e condividere quattro tematiche portanti per il rinascimento del settore.

“Partendo dalla convinzione – spiega l’associazione – che rialzarsi dopo l’emergenza implichi anche, e soprattutto, un cambiamento di mentalità e un potenziamento di strumenti, e partendo sempre dal principio che tradizione e futuro debbano dialogare per un’apertura produttiva al nuovo, alla creatività e alla tecnologia, si parlerà di: resilienza, rinascimento, senso di appartenenza, economia della bellezza, processo di innovazione, percorsi formativi disponibili in associazione”.

Queste tematiche, individuate “per attivare e potenziare il percorso di crescita degli associati”, saranno sviluppate dai vertici di Confcommercio Piacenza, a partire dal presidente Raffaele Chiappa, insieme al direttore Alberto Malvicini, a Nadia Bragalini, Presidente Terziario Donna e Consigliere Regionale, e a Michela Gandolfi, Presidente Giovani Imprenditori e Consigliere Nazionale. L’appuntamento vedrà la presenza, insieme alle autorità locali, anche del Presidente Nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, che darà seguito agli interventi con sue valutazioni e indicazioni personali.

In chiusura, la premiazione di quattro Aziende del territorio, delle quali: due protagoniste del “Progetto Fiducia”, una premiata per la capace applicazione del principio di Economia della Bellezza, una distinta per l’abilità nel processo di Innovazione.

IL PROGRAMMA