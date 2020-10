Maltempo, di nuovo chiusa la provinciale a Folli di Ferriere. Rischio caduta massi in Val d’Aveto

Nuova interruzione della circolazione, dopo quella dei giorni scorsi, lungo la Strada Provinciale 654R di Val Nure tra le località di Folli e Casalcò nel comune di Ferriere.

“Le precipitazioni, cadute in un punto dove sono già in corso i lavori per il ripristino del movimento franoso precedente – fa sapere il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza -, hanno reso necessaria una nuova ordinanza di chiusura al fine di evitare situazioni di pericolo. Sulla base delle attuali condizioni meteo è possibile prevedere che la Strada Provinciale 654R di Val Nure tra le località di Folli e Casalcò nel comune di Ferriere possa essere riaperta al traffico nella giornata di mercoledì 7 ottobre. Qualora il miglioramento fosse più repentino, per ridurre al minimo i disagi all’utenza i tecnici della Provincia faranno il possibile per consentire anche prima la riapertura del traffico a senso unico alternato”.

Per quanto riguarda invece la Val d’Aveto, è stato attenzionato il rischio di caduta massi lungo le strade della zona. Il maggior impegno dei tecnici ha riguardato la località di Ruffinati, ma fortunatamente nel complesso non si sono verificati eventi che abbiano avuto impatti sulla circolazione.

REVOCATA INTERRUZIONE CIRCOLAZIONE A CIRIANO – Sempre il servizio Viabilità della Provincia informa che le indagini e le verifiche strutturali in corso lungo il manufatto di attraversamento del torrente Chero posto lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato, nel centro abitato di Ciriano in Comune di Carpaneto Piacentino non rendono necessaria l’interdizione al transito precedentemente disposta per lunedì 5 ottobre. Per minimizzare il più possibile i disagi all’utenza infatti, è stato fatto il possibile per ridurre la durata effettiva dell’interdizione: i lavori proseguiranno nella giornata di lunedì 5 ottobre seppur con una limitazione a senso unico alternato dalle 8.30 alle 17.30 al km 2+150 (manufatto sul Torrente Chero).