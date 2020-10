Maratona virtuale per la campagna End Polio Now promossa dal Rotary

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

MY 2050 VIRTUAL RUN END POLIO

I distretti italiani, tra cui il nostro Distretto 2050, hanno creato una iniziativa per sostenere la lotta alla Polio divertendosi in sicurezza in questo periodo di Covid19: si tratta di una maratona virtuale a cui tutti – in particolare i soci – possono iscriversi. Dal 24 ottobre al 6 novembre si potrà decidere di correre o semplicemente camminare e ogni chilometro sarà convertito in un contributo a sostegno di END POLIO NOW ( ricordati di indicare o far indicare il Distretto 2050 / Lombardia Sud).

Di seguito i link per l’iscrizione alla maratona dei distretti Italiani ed alcune info

– Sito di riferimento: www. rotarianvirtualrun.it

– Contatto: rotarianvirtualrun@ gmail.com

Brevi indicazioni per l’iscrizione alla maratona virtuale – Andate al sito www.rotarianvirtualrun.it dove abbiamo creato una pagina di benvenuto in cui spieghiamo lo scopo della maratona, il regolamento e la lotta contro la Polio. Da lì è possibile iscriversi; si viene reindirizzati al sito tecnico della ENDU (sport network dedicato agli sport endurance e outdoor) dove è necessario PRIMA registrarsi (inserendo i propri dati anagrafici e di contatto), successivamente ci si può iscrivere. Sono presenti le istruzioni con un tutorial. Ci sono tre modalità di iscrizione alla maratona virtuale:

SILVER: 15 euro

GOLD: 25 euro

PLATINUM: 50 euro.

Dopo aver effettuato il pagamento, si riceve la email di conferma e la ricevuta di versamento. Tutti gli iscritti riceveranno le istruzioni per scaricare l’applicazione APP sul telefonino e per ricevere un codice di sconto sul portale Enervit pari al 40% sull’acquisto di prodotti.

Cosa fare – iscriversi e promuovere la campagna presso gli amici e i simpatizzanti. Ricordatevi e ricordate agli altri di indicare il nostro Distretto (2050) – Lombardia sud – come beneficiario del Vostro contributo che verrà devoluto alla END Polio NOW.