Melania Lancini nuovo capitano della Conad Alsenese

In estate era stata la prima pietra miliare in campo della nuova Conad Alsenese, continuando a indossare – quest’anno per la terza stagione – la casacca gialloblù.

E’ stata una delle tre conferme della rosa della scorsa stagione insieme a Martina Pastrenge e Serena Tosi e ora lega ancor di più il suo nome a quello di Alseno. Melania Lancini – palleggiatrice classe 1998 – sarà il nuovo capitano della Conad allenata da Alessandro Della Balda che tra meno di un mese farà il suo esordio stagionale nel campionato di B1 femminile.

“A parte le giovanili – confessa Melania – è la prima volta che ricopro i gradi di capitano. Mi aspettavo la simbolica fascia? Da una parte poteva essere una scelta basata sulla continuità, ma dall’altro sono ancora molto giovane e magari di solito si assegna a una atleta più esperta. Sono comunque molto contenta e lusingata di questo ruolo che ci può anche stare in una squadra giovane come la nostra”.

In cosa avverti maggiormente l’essere capitano?

“Cerchi di tenere unita il gruppo e di capire le dinamiche della squadra, dove devo essere io ad accorgermene e fare da intermediario con la società quando necessario. Il rapporto con gli arbitri? Questo non è un problema, in campo sono molto tranquilla di solito”.

State attraversando una fase di preparazione dove diversi infortuni rallentano un po’ la tabella di marcia dell’amalgama della nuova squadra: come procede in ogni modo il vostro percorso?

“In questa situazione piuttosto che svolgere allenamenti congiunti è meglio lavorare in modo specifico in palestra; il lavoro che svolgiamo è buono, anche se gli infortuni non aiutano. Per fortuna ci sono le ragazze dell’under 19,bravissime, che accettano di fare il doppio allenamento: vanno ringraziate per questo”.

Passiamo al tuo ruolo di palleggiatrice: come procede l’intesa con le compagne?

“E’ buona, tutte le ragazze sono disponibili e aperte al dialogo, fattore che aiuta per la costruzione dell’intesa”.

E il gruppo?

“Il gruppo è buono, cerchiamo di essere unite in campo e fuori. Siamo una squadra giovane, ci sono tanti lati positivi”.