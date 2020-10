Mezzanotte in Via Calzolai: “Accalcati in 200 e tanti senza mascherina, non è tollerabile”

“Un fatto increscioso che mette a rischio la salute di tutti i cittadini che usano il buon senso in questa situazione di emergenza epidemiologica in cui, purtroppo, ci ritroviamo”.

Sono descritto con queste parole le immagini inviate da un lettore che rappresentano la situazione di via Calzolai a Piacenza, all’incrocio con via Illica, venerdì sera poco dopo la mezzanotte.

“Rientrando a casa verso le 00.15 di ieri ho riscontrato un assembramento gigantesco di persone – spiega nella mail inviata alla nostra redazione – parliamo di 200-300, all’esterno dei locali posti tra via Calzolai e via Illica. La situazione era imbarazzante, tutti o quasi senza mascherina, accalcati l’uno sull’altro senza nessun rispetto, per chi come me e moltissimi altri concittadini, segue le regole dettate da questa gravissima condizione in cui tutti ci troviamo.

Ho parlato in mattinata con le autorità, le quali mi hanno risposto che bisogna segnalare la cosa sul momento, ma non mi sembra il provvedimento adatto ad impedire un assembramento del genere; sono dell’idea che dovrebbero eseguire delle vere e proprie ronde durante il weekend per non far ricapitare episodi del genere”.

“Per questo mi rivolgo a voi, che avete un seguito larghissimo nel piacentino, – sono le sue parole – chiedendo di pubblicare in prima pagina, le foto allegate alla presente assieme ad un articolo che vada a sensibilizzare i nostri concittadini, le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale al fine di scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown, che per il nostro territorio sarebbe disastroso dal punto di vista economico e sociale”.