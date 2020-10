Mille Miglia, l’ultima tappa prima dell’arrivo a Brescia passa per Piacenza

La 1000 Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, al rush finale.

Domenica 25 ottobre ci sarà l’arrivo a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con la prima Coppa delle 1000 Miglia. Dopo la tappa di sabato, con arrivo nella vicina Parma, i partecipanti alla competizione, alla guida di 400 vetture, selezionate da un’apposita commissione, raggiungeranno anche il territorio piacentino.

Il passaggio a Castellarquato, suggestivo borgo in provincia di Piacenza, è atteso per le 9 e 40 di domenica 25 ottobre. Poi il percorso toccherà Fiorenzuola, Cadeo, Pontenure, lungo la via Emilia fino a sfiorare il centro di Piacenza. Le auto entreranno in città passando per via Colombo, viale Sant’Ambrogio e, una volta arrivati in piazzale Milano, imboccare il ponte e dirigersi in Lombardia (a Lodi il passaggio è fissato per le 11 e 15).

Niente soste e massima attenzione rispetto alle normative anticovid, con il divieto di assembramento anche per assistere al transito di questi gioielli a 4 ruote. L’arrivo a Brescia, atteso per le 15 e 30, verrà trasmesso via streaming per tutti gli appassionati.